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Представители национальной скаутской организации «Пласт» традиционно принесли в Киевсовет благодатный Вифлеемский огонь и вручили его мэру столице Виталию Кличко.

«Традиционно, в конце года нам в сессионном зале Киевсовета передают Вифлеемский огонь – как символ добра, всегда побеждающего. Как символ, который придает силы на добрые дела, которые мы делаем в пользу нашего города. Пусть Вифлеемский огонь вдохновляет всех нас на мудрые решения и дарит Рождественскую радость», – сказал Кличко и поблагодарил пластунов.

«Традиция Вифлиемского огня появилась 35 лет назад в Австрии. Ее придумали австрийские скауты, чтобы напомнить обществу истинную сущность Рождества. О времени, когда необходимо подумать о нуждающихся в нашей помощи. – Особенно о тех, кто не будет праздновать Рождество вместе со своей семьей из-за болезни, жизненных обстоятельств или защищая нашу страну на фронте. Огонь мира – это символ согласия, покоя, любви к людям и миру. Символ понимания в обществе. И мы надеемся, что этот огонек, который мы сегодня принесли, поможет вам обрести мир в сердце, мир в зале. И поможет вместе действовать на благо нашей общины и на благо Украины», – сказала   представительница «Пласта».

Вифлеемский огонь мира в воскресенье, 12 декабря, прибыл в Украину из Австрии.

Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции состоит в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Так, австрийские скауты берут Вифлеемский огонь мира из Вифлеема. Самолетом доставляют в Вену. А оттуда – передают другим скаутским центрам в разных странах мира.
ForUm

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