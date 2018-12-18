Украинские пластуны передали Президенту Петру Порошенко Вифлеемский огонь мира, сообщили ForUm’у в пресс-служба Главы государства.

«На самом деле очень приятно отметить, что вы первый Президент нашей страны, который уже четвертый год подряд поддерживает инициативу и эстафету распространения Вифлеемского огня мира. Надеемся, что эта традиция будет продолжаться», - обратились пластуны к Порошенко. Они также отметили, что для них важно чувствовать себя частью мирового скаутского движения и продолжать эту традицию в Украине уже более 20 лет.

«Позавчера этот огонь прилетел в Украину и отныне и до Рождества нашей задачей является распространять этот символ тепла для всех, кто в нем нуждается в больницах, детских домах. И что самое важное – в церкви и на передовой. Вчера наша волонтерская группа отправилась на восток для того, чтобы бойцам различных подразделений передать этот огонь для того, чтобы действительно наступил долгожданный мир и победа. Надеемся, вы нам тоже поможете распространять его», - сказали представители Пласта.

Пластуны сообщили, что уже передали огонь главе Поместной церкви Украины.

Президент поблагодарил представителей Пласта. «Спасибо вам за то, что вы четыре года бок о бок давали мне радость получать Вифлеемский огонь как символ Рождества, как символ возрождения», - сказал он.

Президент поздравил пластунов с Праздником Николая, которое украинцы будут отмечать завтра, и Рождеством, которое будет праздноваться за ним.