За сутки 15 декабря в Украине зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 089 человек;
- летальных исходов – 355;
- выздоровело – 25 499 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 588 147 человек;
- выздоровели – 3 284 815 человек;
- летальных исходов – 92 313;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 405 911.
С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.
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