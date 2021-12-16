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За сутки 15 декабря в Украине зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 089 человек;
  • летальных исходов – 355;
  • выздоровело – 25 499 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 588 147 человек;
  • выздоровели – 3 284 815 человек;
  • летальных исходов – 92 313;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 405 911.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.
ForUm

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