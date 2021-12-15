АО «Укрзализныця» вместе с партнером Visa будут возвращать пассажирам 10% средств за билеты, приобретенные через чат-бот Укрзализныци. Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин во время пресс-конференции, посвященной новым цифровым сервисам компании.

«Диджитализация Укрзализныци — это одно из ключевых изменений, которые мы внедряем по всем направлениям. Это особенно остро ощущается в пассажирском направлении, и сегодняшняя наша акция, которую мы анонсируем вместе с Visa, о возможности получить кэшбек за покупку билетов в наших чат-ботах – это очередной шаг в направлении цифровизации компании», – подчеркнул он.

Акция стартует 15 декабря 2021 года и продлится до 15 января 2022 года. Принять участие в акции смогут пассажиры, которые приобретут ж/д билеты на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда через официальный чат-бот Укрзализныци. Важное условие: оплатить покупку гривневой картой Visa, предварительно дав согласие на сохранение ее токена в чат-боте. Зачисление кэшбека будет производиться на карту, с которой была произведена оплата, в течение 10 банковских дней.

В настоящее время чат-бот Укрзализныци насчитывает более 370 тысяч пользователей, которым доступно удобное приобретение билетов на все рейсы дальнего сообщения в привычном мессенджере без каких-либо дополнительных комиссий, что делает билеты в боте дешевле, чем где бы то ни было. Также чат-бот сообщает расписание по станции, путь прибытия, информирует обо всех доступных скидках и акционных предложениях для пассажиров Укрзализныци и дает возможность оценить качество поездки после ее окончания.

Камышин отметил, что чат-бот является хорошим решением для компании, пока идет доработка собственного приложения и пока идет переформатирование инфраструктуры, лежащей в основе пассажирского направления.

«Пока это делается, мы даем нашим пассажирам удобный формат, как уже сегодня онлайн можно покупать билеты быстрее и удобнее», — резюмировал глава Укрзализныци.