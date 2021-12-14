Спикер парламента Руслан Стефанчук в день общенациональной акции «Национальная неделя чтения» приобщился к популяризации книг и «побуждает всех к чтению еще чего-нибудь, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ».

«Предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием» — рекомендую 5 книг «от спикера», которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время», - написал он в Facebook.

В новогодний топ Стефанчука в этом году вошли:

Григорий Сковорода «Лучшее»;

Норман Дейвис «Европа. История» (Europe. A History);

Михаил Зигар «Империя должна умереть» («Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.»);

Борис Джонсон «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмирал Уильям Г. Макрейвен «Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир» (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Спикер отметил, что на летние каникулы готовит развернутый список и также ждет рекомендаций и отзывов.