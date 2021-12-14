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Сегодня, в 6:40 в Старобельском районе недалеко от с. Орехово, на трассе Чугуев-Милово произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения. Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.

 

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.
ForUm

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