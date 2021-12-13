также в разделеМир
В России на территории женского монастыря произошел взрыв, есть пострадавшие 16
Кремль: Новые санкции против РФ будут иметь обратные последствия 157
Кансиан: Украине необходимы сотни американских ракет Javelin 22
Миллиардеров Безоса и Брэнсона признали астронавтами 13
Минздрав Германии: Человечеству в ближайшие годы не удастся победить коронавирус 25
Госдеп: Большое число демократических стран присоединятся к США в «нанесении ущерба» России 18
Торнадо разрушил склад Amazon, погибли по меньшей мере 6 человек 16
Байден: Размещение американских войск на территории Украины никогда не планировалось 22
США усилят военное присутствие на восточных границах стран НАТО 305
Издание The Washington Post рассказало с чем столкнется Путин в случае вторжения в Украину 29
США выделят средства на усиление границ Украины 22
ЕК заверяет Украину, что ужесточит санкции в отношении РФ 16
Большинство заболевших Омикроном в США были вакцинированы 24
В Грузии считают неприемлемым заявление РФ об отмене решения о вступлении Грузии и Украины в НАТО 30
Псаки: Россияне известны своими методами распространения дезинформации 14
Медик рассказал о симптомах нового штамма коронавируса у детей 25
Новый канцлер Германии и президент США обсудили ситуацию в Украине 21
В Ливане прогремел взрыв в лагере беженцев 12

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о первой смерти от нового варианта коронавируса «Омикрон» в Великобритании.

«К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», - сказал британский премьер-министр. - Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью».

В понедельник британские власти предупредили, что темпы заражаемости «Омикроном» невероятно высоки - этот вариант коронавируса составляет около 40% всех инфекций в Лондоне, сообщает ВВС.

Правительство предлагает гражданам как можно скорее сделать бустерные прививки, поскольку, согласно имеющимся данным, люди, получившие две дозы вакцины, значительно более уязвимы.

С тех пор как 27 ноября в Соединенном Королевстве были обнаружены первые случаи заражения вариантом «Омикрон», Джонсон ввел более жесткие ограничения и в воскресенье сообщил нации, что новый всплеск инфекции, вызванный «Омикроном», уже на пороге.

По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги