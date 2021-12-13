Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о первой смерти от нового варианта коронавируса «Омикрон» в Великобритании.

«К сожалению, уже подтвердилось, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», - сказал британский премьер-министр. - Так что, думаю, идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, можно отставить в сторону и признать, что новый вариант распространяется с огромной скоростью».

В понедельник британские власти предупредили, что темпы заражаемости «Омикроном» невероятно высоки - этот вариант коронавируса составляет около 40% всех инфекций в Лондоне, сообщает ВВС.

Правительство предлагает гражданам как можно скорее сделать бустерные прививки, поскольку, согласно имеющимся данным, люди, получившие две дозы вакцины, значительно более уязвимы.

С тех пор как 27 ноября в Соединенном Королевстве были обнаружены первые случаи заражения вариантом «Омикрон», Джонсон ввел более жесткие ограничения и в воскресенье сообщил нации, что новый всплеск инфекции, вызванный «Омикроном», уже на пороге.

По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.