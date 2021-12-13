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Более 40% опрошенных считают поддержку Венгрией своего меньшинства на Закарпатье возможной подготовкой к оккупации. Об этом говорится в итогах соцопроса, проведенного Киевского международного института социологии и Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Социологи в ноябре опросили по телефону 2003 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, кроме оккупированных.

Так, политику Венгрии относительно национального меньшинства – финансирование школ, учителей, предоставление грантов – опрошенные оценивают так:

  • как подготовку к возможному присоединению этих территорий к Венгрии, аннексии и оккупации – 41,4%;
  • как действительно дружескую помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье – 19,9%;
  • содействие развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства – 18,4%.

В июле заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что Украина не возражает против реализации Венгрией программ поддержки национального меньшинства на Закарпатье при условии соблюдения законодательства.
ForUm

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