Россия может прекратить этой зимой транзит своего газа через украинскую ГТС. Если это произойдет, то промышленной отрасли Украины будет нанесен большой ущерб. Хотя и в этом случае украинцы смогут пережить зиму.

О возможном неблагоприятном сценарии, который может разыграть Россия, предупредил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Как пишет TODAY.ua, об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий.

По словам Макогона, возможный сценарий с остановкой транзита газа из России – это чистая политика, экономики в этом нет нисколько. Однако такое развитие событий вполне вероятно.

"Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и накопление войск на границе, и блокирование экспорта угля из Казахстана. И уже будет открыта и необоснованная агрессия. Надеюсь, что до этого не дойдет", - высказал свое мнение Сергей Макогон.

При этом он отметил, что украинская ГТС в принципе готова и к такому неблагоприятному сценарию с полной остановкой транзита газа. Она может работать с теми ресурсами, которые содержатся в подземных хранилищах. Однако предприятия, которые расходуют в производственном процессе много газового топлива, могут оказаться на грани остановки.

"Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет дефицит ресурса, то это станет большой проблемой", - предупредил глава Оператора ГТС Украины.

При этом украинское правительство лихорадочно ищет возможность для продления транзита газа из России, а также для наращивания объемов прокачки газа через нашу ГТС. Правительству Шмыгаля приходится лавировать между обвинениями популистов в непатриотичности и необходимостью поддерживать газоемкую экономику Украины в жизнеспособном состоянии.

Поэтому Кабмин ищет возможность продлить контракт с Россией на транзит газа еще на 15 лет. Ведь действующий контракт через пару лет завершится, и Украина полностью потеряет свои транзитные возможности.

А прожекты о производстве в Украине водорода и поставке его в Европу через нашу ГТС маловероятны. Хотя бы потому, что это потребует от нашей страны многомиллиардных затрат (в долларах), которые никто не намерен нам давать. А в нынешнем состоянии ГТС не пригодна для таких технологий. На стыках труб стоят слабые уплотнения, которые легко препятствуют утечке больших молекул метана, однако будут вовсю пропускать маленькие молекулы водорода. Поэтому в трубе даже не удастся поддерживать нужное давление, не говоря уже о колоссальных потерях ресурса "по пути".