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Украина получила четкие гарантии от Соединенных Штатов, что они не будут навязывать Украине «особый статус» Донбасса.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио Свобода.

«Никакого (навязывания «особого статуса» Донбасса в редакции России со стороны США – ред.). Мы получили очень четкие гарантии, что такого не произойдет», - сказал советник главы ОП.

Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, не давил на него.

«Напротив, мы получили полные гарантии того, что США не будут вмешиваться. Они могут излагать свой взгляд, могут давать рекомендации, могут быть определенные договоренности, например, по повестке переговоров, но точно не по содержанию. И тем более, не по содержанию в разрезе давления», — отметил Арестович.

Комментируя заявление руководителя администрации президента России Тараса Козака после его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, что стороны якобы согласились о необходимости «особого статуса Донбасса в составе Украины», Арестович сказал:

«Здесь за текст любого сообщения всегда идет тяжелая борьба. То есть, могут быть уступки в тексте, чтобы потом состоялся какой-то трек на практике. Это борьба за формулировку. Здесь не надо особо беспокоиться. Мы получили определенные гарантии, что никакого давления не будет, будет решение вопроса».

Ранее издание Associated Press сообщало, что представители администрации президента Джо Байдена допускают, что США будут давить на Украину и требовать предоставить определенную автономию временно оккупированным территориям востока.

Однако в Белом доме подчеркнули, что США не давят на Украину, чтобы она отдала России часть своей территории в обмен на отказ от вторжения.
ForUm

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