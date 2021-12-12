Російська сторона у Трьохсторонній контактній групі з урегулювання на Донбасі заблокувала всі можливі варіанти обміну утримуваними особами, хоча українська сторона наполягає на відновленні цього процесу і постійно пропонує різноманітні варіанти обміну.

Про це заявив радник голови Офісу президента та спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

«Це готовий за російською формулою, що існує підтверджений готовий договір. Майже з цих 60-ти осіб, 58-ми, 59-ти – там залежить від долі однієї людини рішення. Ми готові обмінювати. 13-ть у нас навіть пройшли те, що росіяни натужно називають «процессуальной очисткой». Навіть це вже зроблено. 24 ми можемо обміняти, тому що там за певними іншими даними, щоб в цій юридичній термінології не тонути, ми готові. В гіршому (варіанті – ред.) 13. Зараз 60 осіб запропонували. З них частина – військовослужбовці, з них частина – цивільні особи у важкому стані, частина з них – це взагалі вагітні жінки», – розповів Арестович.

За його словами, підконтрольні Росії маріонетки з «ЛДНР» не відпускають навіть вагітних жінок. Росія заблокувала обміни, пояснюючи своє рішення тим, що це Україна має вирішувати з угрупованнями «ЛНР» та «ДНР», стверджує спікер української делегації у ТКГ.

«Спілкуйтеся напряму з так званими «ЛНР», «ДНР». Вони все прив’язують до цього. Повністю все це. «Легітимізуйте, суб’єктивізуйте і тоді ми почнемо розмовляти». Це торгівля заручниками», – пояснив Арестович.

Натомість Росія постійно наголошує, що вона не є учасником конфлікту на Донбасі та не воює з Україною. А бойові дії, за офіційною позицією Москви, є нібито «громадянською війною». Також Росія постійно звинувачує Україну у невиконанні Мінських угод.