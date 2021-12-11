В воскресенье, 12 декабря, в Украину прибудут две поставки вакцины CoronaVac против коронавируса.

Как пишет Апостроф, об этом пишет группа компаний "Лекхим".

Всего прибудет 2 447 000 доз вакцины производства Синовак Лайф Саенис Ко., Лтд.

Первую поставку из 2 млн доз ожидают примерно в 12:00, другая часть поступит вечером, в 19:20.

Поставки вакцин CoronaVac производятся в рамках Дополнительного соглашения к Эксклюзивному дистрибьюторскому соглашению между производителем и "Лекхим".

Ранее "Апостроф" сообщал, в четверг, 9 декабря, Кабмин утвердил порядок предоставления тысячи гривен для прошедших полный курс вакцинации. Программа будет поддерживать отечественный бизнес, который существенно пострадал от пандемии, и стимулировать украинскую иммунизацию от коронавируса.

Напомним, что деньги можно будет тратить в течение четырех месяцев исключительно на утвержденные Кабинетом министров услуги: культуру, спорт и внутренние пассажирские перевозки (авиа и железнодорожные). По истечении этого срока они “сгорят”.