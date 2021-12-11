также в разделеОбщество
Красный крест отправил в ОРДЛО 17 грузовиков с гуманитарной помощью 8
В МОЗ рассказали, как владельцам фейковых COVID-сертификатов сделать прививку 16
Украинцам рассказали, на что можно потратить тысячу за вакцинацию 14
В Украине хотят запустить масштабную культурную кампанию Щедрик 11
Экомешочки, авоськи и шоперы: Украинцам рассказали с чем ходить в магазин 39
Сначала умер кум, потом муж: На Житомирщине женщина «в шутку» вызывала полицию 26
«Безоружный «Донбасс» и «угроза войны» с Россией на море. Что ночью произошло в Керченском проливе 44
Дело «Укртелефильма»: число подозреваемых выросло до восьми 22
Минздрав наказал центр «анонимной вакцинации» на Закарпатье 21
Посольство США: Корабль «Донбасс» имеет полное право ходить в украинских водах 32
«Схемы»: Коломойский обустроил криптоферму в Запорожье, получая дешевую электроэнергию 27
ВМС: РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря 39
Зеленский присвоил композитору Покладу Героя Украины после скандала с поздравлением через Viber 24
«Мамай, кто твой брат?»: от мэра Полтавы требовали извинений за слова о войне с РФ 27
На Закарпатье проверяют медучреждение из-за «анонимной вакцинации» 18
В Украине вступил в силу запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов 67
Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на внутренние рейсы МАУ 9
Беларусь враждебна для 48% украинцев, Россия – для 72% 17

В воскресенье, 12 декабря, в Украину прибудут две поставки вакцины CoronaVac против коронавируса.

Как пишет Апостроф, об этом пишет группа компаний "Лекхим".

Всего прибудет 2 447 000 доз вакцины производства Синовак Лайф Саенис Ко., Лтд.

Первую поставку из 2 млн доз ожидают примерно в 12:00, другая часть поступит вечером, в 19:20.

Поставки вакцин CoronaVac производятся в рамках Дополнительного соглашения к Эксклюзивному дистрибьюторскому соглашению между производителем и "Лекхим".

Ранее "Апостроф" сообщал, в четверг, 9 декабря, Кабмин утвердил порядок предоставления тысячи гривен для прошедших полный курс вакцинации. Программа будет поддерживать отечественный бизнес, который существенно пострадал от пандемии, и стимулировать украинскую иммунизацию от коронавируса.

Напомним, что деньги можно будет тратить в течение четырех месяцев исключительно на утвержденные Кабинетом министров услуги: культуру, спорт и внутренние пассажирские перевозки (авиа и железнодорожные). По истечении этого срока они “сгорят”.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги