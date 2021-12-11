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Нафтогаз установил стоимость газа для клиентов ПОН в размере 46,7 грн за кубометр 145

Нафтогаз является Поставщиком последней надежды (ПОН) - ГК поставляет газ тем потребителям, которые остались без поставщика голубого топлива. Однако недавно Украину всколыхнул скандал из-за поднятия стоимости для клиентов ПОН до почти 47 грн за куб.м., в то время, как в прошлые месяцы те же потребители, от которых отказался облгаз, платили в разные месяцы от 8 грн (как в октябре) до 16 грн (как в сентябре).

Нафтогаз объяснил, почему тариф для ПОН может так резко меняться, пишет "Хвиля" со ссылкой на объяснение компании на запрос клиента в комментариях в Facebook.

Так, после вмешательства НКРЭКУ Нафтогаз снизил стоимость до 7,96 грн/куб.м. У потребителей газа возник вопрос, почему произошел скачок до 47 гривен.

"Что мешало по-прежнему установить такой тариф для ПОН? Это ведь тот же Нафтогаз", - спросил Артем.

Подчеркивается, что ГК "Нафтогаз Украины" не устанавливает цену для клиентов ПОН. Ее рассчитывают на ежемесячной основе по специальной формуле, разработанной в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика «последней надежды», утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 № 809.

ПОН – это временное страхование на рынке поставки газа бытовым клиентам. Поставщик, выполняющий эту функцию, должен быть надежным, финансово стабильным, должен иметь операционную способность и большие объемы газа впрок, чтобы в случаях, когда сотни тысяч клиентов остаются без поставщика, иметь возможность их обслуживать.

"Поэтому в формулу цены для клиентов ПОН закладываются определенные риски. Также формула учитывает такие факторы как фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других рыночных факторов", - говорится в ответе компании.
ForUm

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