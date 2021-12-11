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Украинцы, сделавшие себе фейковый COVID-сертификат против коронавируса, могут быть вакцинированы, если признаются в сделанном. В Министерстве здравоохранения Украины привели поэтапную инструкцию как вакцинироваться с фейковой справкой, пишут Українськi Новини со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В случае возникновения ситуации, что гражданин Украины сделал себе поддельный СOVID-сертификат, чтобы избежать настоящей вакцинации, а затем передумал и захотел привиться, имеет на это право и может это сделать, если выполнит определенный алгоритм действий:

Сначала человек должен обратиться к своему семейному врачу или медику в пункте вакцинации по этому поводу.

Соответствующий медик вызывает сотрудников полиции, фиксирующих наличие фейкового сертификата у гражданина.

Далее полиция открывает уголовное производство, в котором данный украинец становится его участником – он дает показания об источнике получения поддельного сертификата.

Через суд можно снять статус участника уголовного производства и освободиться от уголовной ответственности.

Напомним, Национальная полиция открыла 172 уголовных производства по фактам изготовления и использования поддельных COVID-документов в течение 15-21 ноября.
ForUm

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