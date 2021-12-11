также в разделеМир
Псаки: Россияне известны своими методами распространения дезинформации 9
Новый канцлер Германии и президент США обсудили ситуацию в Украине 15
В Ливане прогремел взрыв в лагере беженцев 10
Сегодня ракета New Shepard совершит полет в космос с туристами 10
Институт Pantone назвал цвет 2022 года 26
В Новой Зеландии хотят запретить продавать табак всем родившимся после 2008 года 21
JPMorgan прогнозирует конец пандемии в 2022 году 19
Канада присоединится к бойкоту Олимпиады в Китае 69
Британский премьер Джонсон стал отцом в седьмой раз 21
NYT: Диспетчер рассказал, как офицер КГБ Беларуси контролировал посадку самолета с Протасевичем 44
Ученые показали, как выглядит штамм «омикрон» 34
В Pfizer заявили, что три дозы вакцины эффективны против «омикрона» 33
В России ввели новые правила определения бедности, бедных стало меньше на 2,8 млн 24
Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 30
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР 16
В Индии разбился вертолет с начальником Генштаба, есть погибшие 27
Косово будет подавать заявку на вступление в ЕС 14
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 34

Лишь несколько недель назад был зарегистрирован новый штамм Covid-19 – Омикрон. Многие ученые отмечают его опасность по сравнению с вариантом «Дельта», однако на данный момент тяжелых течений заболевания зафиксировано не было.

Британский медик Дэвид Ллойд рассказал в эфире SkyNews, какие главные симптомы болезни могут быть у детей, заразившихся «Омикроном», пишет Главком.

По его словам, существует небольшая разница в симптомах взрослого и ребенка. Однако он назвал важную особенность, проявляющуюся у малышей.

«Кроме головной боли, потери аппетита и усталости симптомом заражения «Омикрон»-штаммом у детей есть необычная сыпь», – сказал медик.

Ллойд отметил, что этот симптом фиксировали до 15% детей, у которых регистрировали «Омикрон».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги