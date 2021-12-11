Лишь несколько недель назад был зарегистрирован новый штамм Covid-19 – Омикрон. Многие ученые отмечают его опасность по сравнению с вариантом «Дельта», однако на данный момент тяжелых течений заболевания зафиксировано не было.

Британский медик Дэвид Ллойд рассказал в эфире SkyNews, какие главные симптомы болезни могут быть у детей, заразившихся «Омикроном», пишет Главком.

По его словам, существует небольшая разница в симптомах взрослого и ребенка. Однако он назвал важную особенность, проявляющуюся у малышей.

«Кроме головной боли, потери аппетита и усталости симптомом заражения «Омикрон»-штаммом у детей есть необычная сыпь», – сказал медик.

Ллойд отметил, что этот симптом фиксировали до 15% детей, у которых регистрировали «Омикрон».