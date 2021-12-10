По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря, сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины.

«В настоящее время россияне разместили навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа», - говорится в сообщении.

Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море, подчеркнули в ВМС.

«Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее «озеро», - отмечается в сообщении.