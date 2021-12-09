Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире радио Крым.Реалии ответила на вопросы крымчан, живущих на полуострове и на материковой части страны.

Как будет происходить деоккупация и реинтеграция Крыма? Как министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины может помочь гражданам Украины, живущим на оккупированных территориях? Облегчат ли новые правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью жизнь крымчан? Когда на админгранице появится легальное транспортное сообщение от КПВВ до ближайших населенных пунктов и обратно? Как крымчане смогут получить образование на материковой Украине? На эти вопросы Ирина Верещук ответила ведущему ток-шоу «Крымский вечер» Александру Янковскому в студии Радио Крым.Реалии.

Верещук была назначена вице-премьер-министром – министром реинтеграции оккупированных территорий Украины 4 ноября 2021 года. До этого она была народным депутатом от партии власти «Слуга народа», в 2020 году Верещук баллотировалась в мэры Киева, но проиграла выборы.

«Настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от российской оккупации. Деоккупация и реинтеграция Крыма и Донбасса – это огромный вызов, это сложный и долгий путь. И мы его одолеем», – заявила Верещук в Верховной Раде Украины 4 ноября, пообещав реализовывать Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Министр обратилась к жителям аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса, заявив, что «их ждут в Украине независимо от взглядов и языка».

«Где бы вы ни находились, в Крыму или на Донбассе, мы вас любим и ждем, независимо от того, какие у вас политические взгляды, религиозные предпочтения, независимо от того, на каком вам языке удобнее сейчас говорить. Придет время, и мы обязательно будем вместе», – утверждает Ирина Верещук.

Она считает, что момент деоккупации и реинтеграции Крыма способна приблизить «Крымская платформа» – международная площадка, начавшая работу по инициативе украинских властей в 2020 году. В ней приняли участие 46 стран и международных организаций. По информации Верещук, сейчас министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины в сотрудничестве с «Крымской платформой» нарабатывает законопроекты, которые помогут ускорить деоккупацию Крыма.

15 декабря в министерстве намерены презентовать «Украинский национальный центр построения мира», который, по словам Верещук, создают для сбора фактов о нарушениях прав и свобод граждан Украины в Крыму и «возвращения доверия жителей оккупированных территорий».

Украинский вице-премьер утверждает, что лично контролирует выполнение Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским в начале 2020 года. Она уже побывала в Херсонской области, где проинспектировала строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Это дамба вблизи админграницы с Крымом будет блокировать подачу днепровской воды на полуостров.

По мнению вице-премьера, украинские власти «должны сделать все, чтобы Россия не осуществила агрессивных шагов» в отношении этого сооружения и тех, кто его обслуживает.

Верещук утверждает, что Украина «меняет политику по отношению к людям», упрощая процедуру пересечения админграницы между полуостровом и Херсонской областью. Теперь крымчанам разрешено перевозить все, что не запрещено украинским законодательством. Ранее позволялось перевозить определенный перечень товаров и предметов быта – все остальное было под запретом.

Министр реинтеграции оккупированных территорий Украины сообщила в интервью Крым.Реалии, что инициировала увеличение денежной суммы, которую можно легально провозить через КПВВ. Теперь она составляет 100 тысяч гривен или их эквивалент в валюте. Верещук назвала это «шагом к либерализации отношений» с крымчанами.

В то же время жители полуострова сообщают Крым.Реалии, что на деле эта сумма уменьшилась. До 21 ноября 2021 года, когда действовала свободная экономическая зона «Крым», на админгранице применяли Таможенный кодекс Украины. Согласно ему можно было устно задекларировать до десяти тысяч евро, то есть в три раза больше, чем сейчас.

Вице-премьер заверила, что деньги от продажи квартиры в Крыму можно будет перевезти на основании документов о сделке. Однако с 2014 года Украина признает недействительными документы, выданные в Крыму.

Ирина Верещук сообщила в интервью Крым.Реалии, что в ближайшее время появятся легальные перевозки от КПВВ с Крымом до ближайших населенных пунктов материковой части Украины и обратно.

– Дайте мне три месяца и я отчитаюсь. Я видела на админгранице молодую мамочку с двумя детками, и меня очень поразило, что они шли пешком под дождем, потому что не на чем было подъехать к КПВВ. И я спросила: «Почему эти люди должны терпеть такое в XXI веке?» – Я этот вопрос держу на личном контроле.

Среди ближайших улучшений на админгранице между Крымом и Херсонской областью, по ее словам, будет качественный Wi-Fi. Он, в частности, необходим для скачивания программы «Дій вдома», разработанной для контроля за соблюдением карантина.

Ирина Верещук сообщила в интервью Крым.Реалии, что намерена инициировать увеличение стипендий студентам украинских вузов из аннексированного Крыма.

– Сейчас у нас есть наработки, которые, я надеюсь, поддержат коллеги из правительства и президент Украины. Стипендия для студентов из Крыма должна быть увеличена до 6,5 тысяч гривен. Это будет вдвое больше, чем сейчас. Я очень надеюсь, что это хоть немного поможет изменить ситуацию. Нам нужно больше фокусироваться на преимуществах украинского образования и помогать крымским студентам обустраивать жизнь здесь (на материковой части Украины – КР).

Уже в начале 2022 года может начаться строительство 400 квартир для крымских татар-переселенцев из Крыма в Херсоне и Николаеве на деньги Турции, сказала Ирина Верещук в эфире Крым.Реалии. Под вопросом остается строительство 100 квартир для переселенцев в Киеве.

– Надеюсь, что в феврале мы заложим с господином Эрдоганом (президентом Турции – КР) капсулу и сделаем все, чтобы начать строительство как можно раньше. Мы понимаем, что в этом направлении делает Херсон и Николаев. Но Киев, где должно быть еще 100 квартир, не нашел землю для этого и не рассматривает этот вопрос.

Крым.Реалии готовы обнародовать позицию властей Киева по этому вопросу.

Кабинет министров Украины в июне 2021 года утвердил законопроект о ратификации соглашения с Турцией о строительстве жилья для крымских татар-переселенцев и участников операции Объединенных сил на востоке Украины. Но возведение жилья пока не началось.