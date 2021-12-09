В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1198 больных коронавирусом. 33 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом и 135 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1831 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 274 068 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 204, в Соломенском – 176 и в Дарницком районе – 153 случая», – отметил Виталий Кличко.