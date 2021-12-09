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За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 449 человек;
  • летальных исходов – 465;
  • выздоровели – 24 547 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 532 357 человек;
  • выздоровели – 3 133 970 человек;
  • летальных исходов 89 901;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 199 355.

С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. В общей сложности проведено 26 126 460 прививок.
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