За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 449 человек;
- летальных исходов – 465;
- выздоровели – 24 547 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 532 357 человек;
- выздоровели – 3 133 970 человек;
- летальных исходов 89 901;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 199 355.
С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. В общей сложности проведено 26 126 460 прививок.
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