Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность, сообщил президент Владимир Зеленский.
«Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов», - говорится в Twitter Зеленского.
Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021
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