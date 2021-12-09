также в разделеПолитика
Зеленский бесплатно провел пресс-марафон в помещении куратора «Большого строительства» 10
Нуланд: РФ может сконцентрировать около Украины вдвое больше сил, чем весной 54
Путин ответил на вопрос о возможности нападения РФ на Украину 100
Годный: Пятая позиция Медведчука в рейтинге демонстрирует влияние оппозиционера в политике 31
Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд на тысячу вакцинированным 14
Издание «Телеграф» назвало самых влиятельных политиков Украины 2021 года 19
Минск заявил о риске локального конфликта на границе с Украиной 44
«И нам тоже минималку подняли». «Слугам народа» повысили зарплаты «в конвертах» 29
Зеленский повторно ввел санкции против самолетов, летавших из Киева в Москву 40
Медведчук: Последние заявления Зеленского подтвердили выводы статьи Медведева об Украине 30
Байден не пошел на уступки Путину по вопросу расширения НАТО 96
Арабы на иномарке снесли ворота в «резиденцию Януковича» 27
СМИ: США договорились с Германией закрыть Nord Stream 2 в случае вторжения РФ 25
СМИ: Зеленского и Стефанчука нужно судить за попирание Конституции при неподписании закона о военных преступниках 24
Зеленский не сможет принести мир в Украину, нужно ждать того, кто сможет усадить за стол переговоров всех участников конфликта 33
В ФРГ допустили использование «Северного потока-2» для сдерживания РФ 35
НАПК призывает «Голос» не пытаться сорвать возобновление отчетности партий 10
В Кремле прокомментировали заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ в Украину 106

Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с премьер-министром  Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов», - говорится в Twitter Зеленского.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги