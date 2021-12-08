Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса Омикрон, полученное с помощью электронного микроскопа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт университета.

На первом снимке (слева) показана клетка Vero E6 почки обезьяны после заражения штаммом коронавируса Омикрон, что демонстрирует повреждение клетки с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

На втором снимке (справа) увеличена инфицированная клетка Vero E6. На нем видно скопление вирусных частиц с шипами в форме короны (обведено рамкой).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 26 ноября назвала новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке – Омикрон. По предварительным данным, этот вариант может быть опаснее предыдущих. Для изучения штамма экспертам понадобится время.

В то же время в ВОЗ заявили, что существующие вакцины по-прежнему должны защищать людей, заразившихся штаммом Омикрон, от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.