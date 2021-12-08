В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1519 больных коронавирусом. 26 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в Киеве 7762 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 308 801», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 113 больных коронавирусом и 80 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1775 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 272 237 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 318, в Днепровском – 220, в Дарницком и Святошинском районах – по 165 случаев», – отметил Кличко.