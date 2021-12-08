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За сутки 7 декабря в Украине зафиксирован 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 998 человек;
  • летальных исходов – 450;
  • выздоровело – 26 804 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 519 981 человек;
  • выздоровело – 3 109 423 человека;
  • летальных исходов – 89 436;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 160 332.

С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека.   
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