За сутки 7 декабря в Украине зафиксирован 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 998 человек;
- летальных исходов – 450;
- выздоровело – 26 804 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 519 981 человек;
- выздоровело – 3 109 423 человека;
- летальных исходов – 89 436;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 160 332.
С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека.
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