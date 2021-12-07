Национальное агентство по предотвращению коррупции предостерегает политическую партию «Голос» от попыток сорвать возобновление отчетности партий в Украине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАПК.

Так, накануне НАПК получило обращение от народного депутата от фракции «Голос», в котором депутат свидетельствует о якобы наличии у главы НАПК конфликта интересов в связи с представлением в Верховной Раде поправок президента Украины к законопроекту № 5253-1, который призван возобновить отчет партий. При этом в обращении не содержится объяснения, какой именно личный интерес возник в этой ситуации, по мнению партии.

«НАПК проведет мониторинг по конфликту интересов в соответствии с действующим законодательством. Отметим, что статья 134 регламента Верховной Рады прямо предусматривает, что «рассмотрение предложений президента Украины начинается с доклада этих предложений должностным лицом, определенным президентом Украины». По сложившейся практике такие предложения представляет руководитель органа, формирующего политику в соответствующей сфере. В других сферах такими органами являются министерства, в сфере предотвращения коррупции — НАПК», — отметил замглавы агентства Роман Сухоставец.

В то же время это обращение и соответствующее публичное заявление «Голоса» могут свидетельствовать о попытке фракции дискредитировать законопроект № 5253-1 и сорвать возобновление отчетности партий.

«Раньше НАПК нашло существенные нарушения в отчете «Голоса» и прекратило его государственное финансирование, как и в случае двух других парламентских партий. Следовательно, представление дальнейших отчетов и их проверка НАПК могут казаться отдельным членам фракции «Голос» рискованными», – подчеркивают в агентстве.

Там уточняют, что опровергнуть эту позицию партия может, представив публично доступный отчет.

«О собственных финансах «Голос» не отчитывался перед гражданами с 23 октября 2020 года», - добавляют в НАПК.

Напомним, 6 декабря политическая партия «Голос» заявила о конфликте интересов в действиях главы НАПК Александра Новикова.

В обнародованном пресс-службой политсилы заявлении отмечалось, что Новиков по поручению президента Украины на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики 25 ноября представлял предложения главы государства к закону «О политических партиях в Украине» (относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий).

При этом, ссылаясь на положения части второй статьи 4 закона «О предотвращении коррупции», в «Голосе» подчеркивают, что НАПК является ответственным перед Верховной Радой, подконтрольным ей и подотчетным Кабинету министров. В партии также пояснили, что среди полномочий, в частности, определенных в статье 12 закона «О предотвращении коррупции», отсутствуют полномочия представлять и защищать предложения президента и быть докладчиком по них.

В связи с этим в «Голосе» потребовали привлечь Новикова к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов и уклонение от обязанности урегулировать его.

НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование ряда парламентских политических партий в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах. В частности, НАПК установило, что партия «Голос» оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

11 ноября 2021 года партия «Голос» заявила, что НАПК приостановило финансирование незаконно и игнорирует решения судов.

Партия обратилась с иском в Окружной административный суд Киева, который постановил возобновить финансирование. Решение было подтверждено апелляционным судом. Руководствуясь этим решением, НАПК перечислило партии соответствующее государственное финансирование.

В то же время НАПК обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд для окончательного урегулирования ситуации, а также 29 сентября 2021 года подало ходатайство о прекращении действия решения апелляционного суда.

19 ноября 2021 года НАПК возобновило государственное финансирование политической партии «Голос», приостановленное в начале 2021 года.