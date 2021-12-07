В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1270 больных коронавирусом. 31 человек скончался, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 104 больных коронавирусом и 89 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1877 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 270 462 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском районе – 188, в Дарницком – 180 и в Соломенском районе – 175 случаев», – отметил Кличко.