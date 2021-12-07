За сутки 6 декабря в Украине зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 349 человек;
- летальных исходов – 467;
- выздоровело – 22 878 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 510 610 человек;
- выздоровели – 3 082 619 человек;
- летальных исходов – 88 986;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.
С начала вакцинальной кампании привито 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. В общей сложности проведено 25 747 899 прививок.
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