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В России обнаружены первые случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19, его выявили у двух из 10 граждан, у которых был диагностирован коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Всего коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран граждан, помещенных в обсерватор, уточнили в ведомстве.

«Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», - сказали в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре заверили, что принимают все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

«Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы», - говорится в сообщении.

Вариант B.1.1.529, который получил название «омикрон», был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

 
ForUm

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