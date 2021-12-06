В Киеве обнаружили за минувшие сутки 704 больных коронавирусом. 21 человек скончался, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1081 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 268 585 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 158, в Деснянском и Шевченковском – по 102, в Оболонском районе – 87 случаев», – отметил Кличко.