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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 704 больных коронавирусом. 21 человек скончался, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1081 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 268 585 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 158, в Деснянском и Шевченковском – по 102, в Оболонском районе – 87 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

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