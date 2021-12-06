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За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 660 человек;
  • летальных исходов – 239;
  • выздоровели – 9 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 501 955 человек;
  • выздоровели – 3 059 741 человек;
  • летальных исходов – 88 519;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 089 778.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививки.
ForUm

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