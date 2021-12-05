В Великобритании запускают пилотный проект по испытанию таблеток от Covid, которые защитят наиболее уязвимых к болезни людей. Это лекарство действует путем вмешательства в репликацию вируса, пишет Украинская правда со ссылкой на Sky News.
Речь идет об использовании препарата Молнупиравир (иногда его называют Лагеврио), разработанного компаниями Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme. Препарат мешает репликации вируса, что уменьшает нагрузку на организм при заражении. Как результат – лекарство помогает выздороветь быстрее, а течение болезни становится легче.
Врачи будут назначать курс Молнупиравира клинически уязвимым пациентам в течение двух суток после обнаружения у них коронавируса. Лечиться можно будет дома, однако в некоторых условиях лекарства будут вводить в больнице.
Ожидается, что программа стартует еще до Рождества 25 декабря.
Sky News сообщает, что министр здравоохранения страны Саджид Джавид уже готовится объявить о начале общенационального применения препарата, одобренного Великобританией в прошлом месяце.
Издание добавляет, что чиновники системы здравоохранения на местах уже получили письма о запуске программы, однако точная дата пока не подтверждена.
Справка: Молнупиравир рекомендуется принимать больным коронавирусной болезнью людям, имеющим по крайней мере один фактор риска, такой как ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или болезни сердца.
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