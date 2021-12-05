также в разделеМир
10 миллионов французов получили бустерные дозы вакцины от коронавируса 7
Боррель: ЕС примет сторону Украины в случае обострения ситуации с РФ 20
Спикер Эрдогана: Анкара готова сделать все для предотвращения эскалации между Россией и Украиной 37
Блинкен: РФ следует выбрать дипломатический путь ведения диалога с Украиной 11
Просто следит за своей фигурой: В Сети набирает популярность видео с котом-спортсменом 20
В Австралии одобрили вакцину от коронавируса для детей от 5 лет 8
Вебер: В случае агрессивных действий России против Украины, Германия может закрыть Северный поток-2 29
Блинкен и Лавров поспорили из-за Украины 36
Столтенберг висловив сподівання, що Росія не здійснюватиме воєнного вторгнення в Україну 18
Зимние Олимпийские игры 2022: В Китае построят здание в виде кубиков льда 12
WADA: В отношении российских спортсменов открыто 500 антидопинговых дел 19
Минфин США готовит новые санкции в рамках саммита за демократию 24
Блинкен прокомментировал скоординированную геополитическую стратегию Москвы 19
Женщина - благородное и свободное человеческое существо: Талибы запретили насильно выдавать женщин замуж 15
NYT назвал лучшие десять книг 2021 года 98
Талибы издали специальный указ о правах женщин 29
В Австрии определились с новым канцлером 14
«Белавиа» потеряла половину воздушных судов после введения санкций 31

В Великобритании запускают пилотный проект по испытанию таблеток от Covid, которые защитят наиболее уязвимых к болезни людей. Это лекарство действует путем вмешательства в репликацию вируса, пишет Украинская правда со ссылкой на Sky News.

Речь идет об использовании препарата Молнупиравир (иногда его называют Лагеврио), разработанного компаниями Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme. Препарат мешает репликации вируса, что уменьшает нагрузку на организм при заражении. Как результат – лекарство помогает выздороветь быстрее, а течение болезни становится легче.

Врачи будут назначать курс Молнупиравира клинически уязвимым пациентам в течение двух суток после обнаружения у них коронавируса. Лечиться можно будет дома, однако в некоторых условиях лекарства будут вводить в больнице.

Ожидается, что программа стартует еще до Рождества 25 декабря.

Sky News сообщает, что министр здравоохранения страны Саджид Джавид уже готовится объявить о начале общенационального применения препарата, одобренного Великобританией в прошлом месяце.

Издание добавляет, что чиновники системы здравоохранения на местах уже получили письма о запуске программы, однако точная дата пока не подтверждена.

Справка: Молнупиравир рекомендуется принимать больным коронавирусной болезнью людям, имеющим по крайней мере один фактор риска, такой как ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или болезни сердца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
6
Теги