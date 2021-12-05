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Под Киевом задержали полицейского, устроившего смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области, 4 декабря около 23:00 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ-Таврия.

Отмечается, что в результате ДТП 23-летний пассажир, находившийся в салоне ЗАЗ-Таврия, погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы.

Водителя Volkswagen Passat доставили в больницу для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

В настоящее время полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
ForUm

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