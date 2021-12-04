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13 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 декабря 2021 года. В частности, заболело 1196 детей и 200 медработников.

Также за прошедшие сутки

▪ госпитализировано – 2 764 человека;

▪️летальных случаев – 436;

▪выздоровело – 22 765 человек;

▪️проведено тестирований в сутки – 84 942 (в том числе методом ПЦР – 42557, методом ИФА – 8988);

▪исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 397.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1588), Полтавской (924), Одесской (848), Донецкой (816) и Днепропетровской (770) областях.

За все время пандемии в Украине

заболело – 3 490 855 человек;

выздоровело – 3 041 385 человек;

летальных случаев – 88 002;

проведено ПЦР-тестирование – 16 051 772.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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