13 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 декабря 2021 года. В частности, заболело 1196 детей и 200 медработников.
Также за прошедшие сутки
▪ госпитализировано – 2 764 человека;
▪️летальных случаев – 436;
▪выздоровело – 22 765 человек;
▪️проведено тестирований в сутки – 84 942 (в том числе методом ПЦР – 42557, методом ИФА – 8988);
▪исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 397.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1588), Полтавской (924), Одесской (848), Донецкой (816) и Днепропетровской (770) областях.
За все время пандемии в Украине
заболело – 3 490 855 человек;
выздоровело – 3 041 385 человек;
летальных случаев – 88 002;
проведено ПЦР-тестирование – 16 051 772.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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