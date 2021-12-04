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Чемпионат Франции в текущем сезоне в очередной раз претендует на звание «турнира одной команды». По прошествии всего трети соревновательного периода уже можно предугадать, кто станет победителем. Французская Лига 1 почти не интригует, потому что, если ПСЖ не сможет завоевать трофей, это будет выглядеть чудом. Парижане плотно закрепились на позиции лидера и теперь вряд ли отдадут пальму первенства кому-то другому.

Несмотря на первенство во французской Лиге 1, на международной арене ПСЖ пока не выглядит несокрушимым. Выступление в группе ЛЧ команда начала с ничьей 1:1 с Брюгге. За ним были не очень уверенные домашние победы над Манчестер Сити и Лейпцигом, затем – выездная ничья с немецкой командой.

Турнирная таблица Лиги 1 уже мало интригует

Во внутреннем первенстве чемпионство ПСЖ выглядит предсказуемым, так как по прошествии 12 туров команда всего дважды теряла очки. Сначала уступила 2:0 Ренну, расслабившись на фоне несокрушимости, а затем сыграла в сухую ничью с Монако. Но даже с учетом этих неудач таблица Лиги 1 по прошествии 12 туров выглядела не очень интересно с точки зрения определения победителя:

  1. ПСЖ (31).
  2. Ницца (23).
  3. Марсель (22).
  4. Ланс (21).
  5. Ренн (19).
  6. Лион (19).

Отрыв в 8 баллов к ноябрю явно намекает, что наверстать упущенное соперникам будет очень непросто. Ницца хоть и идет второй, но теряет баллы синхронно с парижанами, то же самое можно сказать и про Марсель с Лансом. Ни одна из команд топ-6 не выглядит как коллектив, который набрал обороты и теперь будет сражаться до конца. Поэтому очень вероятно, что и к маю лидером таблицы Лиги 1 так и останется ПСЖ.

Борьба за выживание – с сюрпризами

Интереснее выглядит ситуация в зоне борьбы за выживание. Среди имен, которым многие эксперты перед сезоном пророчили судьбу аутсайдеров, оказались и неожиданные. Бордо и Реймс, которые одержали всего по 2 победы с начала сезона, и годом ранее не впечатляли, располагаясь во второй десятке. То же самое можно говорить и о единожды победившем Бресте, в прошлом году финишировавшем возле зоны вылета.

Неожиданно смотрятся в числе аутсайдеров Метц и Сент Этьен. Первый, несмотря на признаки «команды-лифта» в прошлых сезонах, в предыдущем розыгрыше Лиги 1 финишировал 10-м. Еще больше удивляет в негативном ключе Сент Этьен. Клуб, который является десятикратным чемпионом Франции, многократным обладателем кубка, еще недавно представлявший страну в еврокубках, в этом сезоне не смог победить ни разу. Имея в активе по 6 ничьих и поражений после 12 туров, команда замыкает таблицу. Очень похоже, что впервые с сезона 2000/01 Сент Этьен снова вылетит в Лигу 2.

Автор ua-football: Александр Рыженко, Twitter - @Theryzhenko
ForUm

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