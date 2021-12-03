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Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия уверяет, что у него нет гражданства Соединенных Штатов Америки.

Об этом он заявил на брифинге в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

«Если вы спросите, есть ли у меня гражданство любой страны, кроме Украины, я скажу, что нет. У меня железобетонный ответ и есть доказательство, которое я оставлю немного позже», — сказал Арахамия.

В то же время он намекнул, что соответствующим доказательством есть документ, который невозможно получить гражданину США. Политик добавил, что речь идет о специальном типе визы, но конкретизировать, какой именно, отказался.

Ранее народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил в Телеграме, что подготовил запрос в Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу о проведении проверки наличия у парламентариев Давида Арахамии (председатель фракции «Слуга народа» в ВР) и Киры Рудык (председатель политической партии «Голос», член одноименной фракции в ВР) гражданства (подданства) другого государства, а именно США.

Как сообщал ForUm, 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.
ForUm

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