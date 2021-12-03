Суд приговорил Дмитрия Слепченко, обвиняемого в убийстве байкера на Харьковском шоссе в Киеве, к 12,5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, 24.05.2017 в ходе дорожного конфликта обвиняемый произвел из автомобиля несколько выстрелов в сторону остановившегося на перекрестке мотоциклиста. Раненый человек от полученных ран умер. Подозреваемый с места совершения преступления скрылся.

Кроме этого, в 2016 году обвиняемый, находясь на парковке возле столичного супермаркета, из-за внезапно возникшего конфликта несколько раз стрелял в сторону охранника.

В ходе досудебного расследования обвиняемый продолжал совершать преступления, в частности, находясь по решению суда в психбольнице, мужчина неоднократно покидал его территорию, а также хранил в своей палате наркотические вещества. Обвинительный акт по указанным фактам находится на рассмотрении в Васильковском горрайонном суде Киевской области.

Учитывая изложенное, по ходатайству прокурора суд изменил подозреваемому меру пресечения из помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева от 02.12.2021 мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 115 и ч. 4 ст. 296 УК Украины и приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Напомним, в убийстве Юрия Калиниченко обвиняют сумоиста Дмитрия Слепченко.