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Спасатели постоянно обращают внимание граждан на необходимость тщательно планировать свои туристические путешествия, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в горах.  

Как сообщает ГосЧС, специалисты ведомства почти ежедневно привлекаются для помощи туристам в горах Украины. В частности, с начала 2021 года, в зонах ответственности горных подразделений ГУ ГосЧС Украины было спасено 731 человек, из них 109 детей.

Поэтому накануне выходных 4 и 5 декабря специалисты ГосЧС в очередной раз обращают внимание тех граждан, которые планируют посетить горы, на необходимость ознакомиться с погодными условиями на украинских вершинах.

Речь идет прежде всего о данных Украинского Гидрометцентра, согласно которому в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Именно поэтому спасатели призывают граждан ответственно относиться к планированию отдыха. В первую очередь важно не выходить на маршруты во время непогоды.

В случае если погодные условия будут благоприятными и ситуация нормализуется, ГосЧС настоятельно рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.

Ссылка для регистрации:

Закарпатская область

Ивано-Франклвская область

Львовская область

Черновицкая область

Маршруты необходимо выбирать соответствующие вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности путем нарушения правил вождения, квадрациклом или другим транспортным средством в горной местности.

Не следует отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия необходимо сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1-2 дня максимум.

 

 
ForUm

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