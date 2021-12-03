Спасатели постоянно обращают внимание граждан на необходимость тщательно планировать свои туристические путешествия, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в горах.
Как сообщает ГосЧС, специалисты ведомства почти ежедневно привлекаются для помощи туристам в горах Украины. В частности, с начала 2021 года, в зонах ответственности горных подразделений ГУ ГосЧС Украины было спасено 731 человек, из них 109 детей.
Поэтому накануне выходных 4 и 5 декабря специалисты ГосЧС в очередной раз обращают внимание тех граждан, которые планируют посетить горы, на необходимость ознакомиться с погодными условиями на украинских вершинах.
Речь идет прежде всего о данных Украинского Гидрометцентра, согласно которому в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Именно поэтому спасатели призывают граждан ответственно относиться к планированию отдыха. В первую очередь важно не выходить на маршруты во время непогоды.
В случае если погодные условия будут благоприятными и ситуация нормализуется, ГосЧС настоятельно рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.
Ссылка для регистрации:
Маршруты необходимо выбирать соответствующие вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.
Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности путем нарушения правил вождения, квадрациклом или другим транспортным средством в горной местности.
Не следует отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия необходимо сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1-2 дня максимум.
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