Согласно Семейному кодексу Украины, право на брак имеют лица, достигшие брачного возраста. По общему правилу брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в 18 лет, напомнили в Минюсте.

«По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам», - пояснили в ведомстве.

Заявление о предоставлении права на брак лицам, не достигшим восемнадцати лет, должно рассматриваться судом по правилам отдельного производства. Такое дело подсудно по месту жительства заявителя. О подаче такого заявления суд должен уведомить родителей или попечителя, поскольку они обязаны защищать ребенка, а следовательно, должны владеть информацией о его жизненных намерениях. Но возражение родителей или опекуна не может быть основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Для того чтобы доказать, что ранний брак отвечает интересам ребенка, суд должен получить соответствующие доказательства. Такими доказательствами могут стать:

фактическое создание семьи;

рождение в такой семье ребенка;

беременность несовершеннолетней женщины.

В Минюсте отметили, что судом предоставляется право несовершеннолетнему лицу на заключение брака с конкретным лицом, данные о котором четко указываются в судебном решении.

Если оба лица, которые намерены заключить брак, являются несовершеннолетними, в таком случае каждому из них необходимо подать в суд отдельное заявление о предоставлении права на брак.