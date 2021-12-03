В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1376 больных коронавирусом. 36 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 103 больных коронавирусом и 191 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3911 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 263 244 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 210, в Дарницком – 204 и в Деснянском районе – 177 случаев», – отметил Кличко.