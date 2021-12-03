Шевченковский районный суд Киева, рассматривавший дело по убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, огласил приговор по этому резонансному делу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, обвиняемого, который, по данным следствия, подвозил исполнителя на место совершения преступления, а затем совершил действия на уничтожение автомобиля как вещественного доказательства, суд признал виновным в пособничестве умышленном убийстве Дениса Вороненкова, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 12 годам лишение свободы с конфискацией имущества. Это наказание, на котором настаивал прокурор в дебатах.

Другой обвиняемый, который, по данным следствия, осуществлял слежку за потерпевшим, собирал информацию об образе его жизни, а также участвовал в планировании места и времени совершения преступления, судом оправдан.

В суде. За стеклом – оправданный обвиняемый Александр Лось

Фото: Радио Свобода



Прокуратура будет обжаловать решение суда в части оправдания этого лица как необоснованное.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У Паршова был сообщник – Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – Александр Лось – был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем «Ланоса», на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а «исполнители, в основном, граждане Украины». Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Мотивом убийства Вороненкова генпрокурор называл соединение интересов высшего руководства России и личных мотивов криминального авторитета Владимира Тюрина.

В ноябре 2021 года прокурор в ходе дебатов просил суд признать двух обвиняемых – Лося и Тарасенко – виновными в пособничестве совершения умышленного убийства Вороненкова по корыстным мотивам группой лиц, совершенном по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, прокурор просил суд признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Обвиняемые свою вину не признавали.