также в разделеПолитика
Лукашенко: Мы никогда не станем демократическими, как Украина 25
Кулеба не исключает, что белорусская армия может воевать против Украины 17
Глава Пентагона назвал Россию Советским Союзом 62
Калиниченко: Зеленскому надо использовать отношения с Донбассом и Россией, которые наладил Медведчук 15
Российский журналист: Зеленский настаивает на встрече с Путиным, но выводит его из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука 17
Совет ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление обороны 13
Шесть ошибок в обвинениях против Медведчука, которые развалят дело 26
Шарий: У меня вызывают реальное уважение люди, которые входят в политсовет ОПЗЖ, особенно Виктор Медведчук 18
Рада продлила на год действие закона об «особом статусе» ОРДЛО 12
Лавров: РФ готова к открытию отдельного канала диалога с США по Украине 24
Аваков отрицает встречу с Ахметовым 23
Чиновников обяжут декларировать двойное гражданство 33
Лавров: НАТО «играет с огнем», обещая Украине вступление в альянс 32
Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве 30
Рада приняла госбюджет на 2022 год 190
Блинкен обещает экономические санкции в случае вторжении РФ в Украину 12
Столтенберг: Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться без России 23
Зеленский назначил на должности 28 судей, двое из них – судьи Майдана 19

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран входящих в Альянс изменят свое отношение к Украине. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью латвийскому новостному порталу Sargs, которое публикует Посольство Украины.

На вопрос о возможных сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс Кулеба дал исчерпывающий ответ:

«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», — заявил глава МИД.

При этом Кулеба «дипломатично» не стал отвечать на вопрос, о каких именно столицах идет речь.

«Но я точно знаю, что когда в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится. Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения — пока будут закрыта», - сказал министр.

Как сообщал ForUm, 1 декабря Столтенберг отметил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Столтенберг констатирует, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Перед этим президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги