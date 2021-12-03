Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран входящих в Альянс изменят свое отношение к Украине. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью латвийскому новостному порталу Sargs, которое публикует Посольство Украины.

На вопрос о возможных сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс Кулеба дал исчерпывающий ответ:

«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», — заявил глава МИД.

При этом Кулеба «дипломатично» не стал отвечать на вопрос, о каких именно столицах идет речь.

«Но я точно знаю, что когда в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится. Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения — пока будут закрыта», - сказал министр.

Как сообщал ForUm, 1 декабря Столтенберг отметил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Столтенберг констатирует, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Перед этим президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).