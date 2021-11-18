также в разделеОбщество
В Украине подвянут морозы и пройдут дожди
Задержали адвоката-вымогательницу, прикрывавшуюся связями в СБУ и ОГП 4
Руководителя волынской шахты разоблачили в финансировании «ЛНР» 4
Пограничникам разрешили использовать оружие, дубинки и сетки для связывания 7
Шпионившему для «ДНР» госслужащему избрали меру пресечения 10
СНБО: Возможны провокации с перенаправлением мигрантов на украинско-белорусскую границу 18
Кива сдал наградное оружие 22
Глава МВД пожаловался в ВСП на совершившую пьяное ДТП судью 20
В Украине впервые начнут анонимную вакцинацию 46
Застрявшие в Турции украинцы возвращаются домой 20
17 ноября. Картина дня 15
Ученые обнаружили в Украине 11 вариантов штамма «Дельта» 42
В Украине выпадет мокрый снег 27
В Минздраве пояснили, кого тестируют на COVID-19 бесплатно 67
Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу 60
С начала года в Реестр коррупционеров попали 5660 человек 15
Львовский «антивакцинатор» Стахив не явился в суд, потому что якобы в больнице 18
На Херсонщине рэкетиры требовали от фермера 1,2 млн «откупа» 20

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородского района обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси.

«Данная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было», - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Полиция призвала граждан не распространять ложные новости.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги