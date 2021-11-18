В ходе мониторинга сети Интернет полицейские Вышгородского района обнаружили публикацию о том, что в зоне отчуждения задержали группу нелегальных мигрантов, пересекших границу с территории Беларуси.

«Данная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было», - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Полиция призвала граждан не распространять ложные новости.