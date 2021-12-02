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Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отрицает, что встречался с Ринатом Ахметовым в Вильнюсе в конце ноября.

«Я вчера увидел, что Ринат Ахметов прилетел в тот же терминал в пяти минутах от меня, но я при отлете его не видел... Я готов комментировать все, что касается меня. И я отвечу, что нет, никаких встреч с Ринатом Леонидовичем в Вильнюсе не происходило… Я не видел, чтобы кто-нибудь из присутствующих гостей вел серьезные деловые переговоры», - сказал он в комментарии Радио Свобода.

Ранее Аваков выложил в соцсети фото с празднования дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе. На фото, кроме Авакова и Шустера, были экс-премьер-министр Владимир Гройсман, блогер Дмитрий Гордон и врач Евгений Комаровский.

«Я очень опытный человек в этой сфере. И фотографию я выложил хоть и в шутку, но не просто так... Те люди, которые там были и захотели сфотографироваться, не скрывали этого факта. И я не скрывал. На государственных вертолетах я туда не летал и все оплатил за свой счет. И поехал действительно к Савику (Шустеру), и нормально провел там время», – добавил Аваков.

В сюжете Украинской правды говорилось, что почти две недели назад из «Борисполя» вылетело два частных самолета, а через день они встретились в Вильнюсе.

На борту одного из них был олигарх Ринат Ахметов, на другом – гости со дня рождения Савика Шустера.
ForUm

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