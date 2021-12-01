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У понеділок 22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував у соцмережах фото із написом "це саме те що ви подумали", на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий

Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера у Вільнюсі. 

Однак ця історія розпочалася не у Литві, а у київському аеропорту "Бориспіль". Майже два тижні тому саме звідси за кордон вилетіло два приватних літаки. 

Обидва борти через день зустрінуться в аеропорту Вільнюса. На борту одного з них  був олігарх Рінат Ахметов.

Куди полетів найбагатший бізнесмен країни? Хто був серед пасажирів  другого літак? І при чому тут українська політика?

Українській правді вдалося дослідити, за яких обставин було зроблене фото, яке "взірвало" соцмережі  і хто з відомих особистостей не потрапив у кадр.

 
Михаил Ткач, ForUm

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