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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1592 больных коронавирусом. 29 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом и 240 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1669 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 256 775 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 225, в Днепровском - 212 и в Оболонском районе - 204 случая», - отметил Кличко.
ForUm

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