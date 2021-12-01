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В связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры АО «Укрзализныця» вынуждено ввести временные ограничения на перевозку транзитных грузов через территорию Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

В частности, сейчас продолжаются работы по электрификации участка Ковель — Изов — Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка - Здолбунов. «В этой связи пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки. Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временная ввести конвенцию на запрещение транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины», - пояснили в компании.

После завершения инфраструктурных работ перевозка будет возобновлена.

Пассажирские железнодорожные перевозки между странами будут осуществляться по-прежнему.

Напомним, АО «Укрзализныця» выполняет работы по электрификации участка Ковель – Изов – Госграница. Благодаря реализации этого проекта компания сможет увеличить вес грузовых поездов, повысить пропускную способность и сократить сроки доставки грузов в страны ЕС.
ForUm

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