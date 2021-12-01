В Украине продолжается конкурсный отбор на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП). Иностранные члены комиссии нередко пытаются моделировать вполне реалистичные ситуации, и кандидаты должны дать свое видение проблемы с точки зрения руководителя САП.

Однако, как утверждает источник, знакомый с членами комиссии и конкурсной ситуацией, решения и мнения, высказанные претендентами, оцениваются не в контексте законности действий будущего руководителя, а в привязке к международным обязательствам Украины.

Так, по словам нашего собеседника, иностранные члены комиссии по отбору руководства САП интересовались мнением кандидатов по расследованию тарифов на услуги ЖКХ. «Они напрямую спрашивали, считают ли претенденты установление «рыночных» цен на тарифы ЖКХ возможным предметом расследования. При этом поощрялся ответ «Нет». Их интересует этот вопрос, поскольку это часть международных обязательств Украины», – рассказал источник.

Кроме этого, было как минимум два случая, когда иностранные члены комиссии интересовались у кандидатов, готов ли будущий руководитель САП открывать дела по фактам расследований коррупции таких «авторитетных и международно признанных организаций» (именно с такой формулировкой), как, например, Международному консорциуму журналистов-расследователей (организация, финансируемая Джорджем Соросом и занимающаяся расследованием отмывания денег в офшорах, их самые известные расследования – «Райские документы», «Панамские документы», «Архив Пандоры», в каждом из которых были упомянуты украинцы, в том числе – президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский)?

Один из иностранных членов комиссии упорно спрашивал, о каких крупных коррупционных скандалах, затрагивающих высших руководителей Украины, о которых сообщали СМИ, кандидат знает и какие из них считает перспективными для расследования?

Напомним, что комиссия по избранию руководителя САП была назначена осенью 2020 года, но в течение года руководство САП так и не было выбрано.

Согласно условиям конкурса, кандидат, набравший наибольшее количество баллов станет руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, а кандидат, занявший второе место, станет заместителем руководителя.