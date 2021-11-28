Российский газопровод "Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации. При запуске газопровода без сертификации ему грозит штраф в размере около 1 млн евро. Как пишет УНН, об этом говорится в статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt.

В издании напомнили, что в прошлом такие ситуации, когда трубопроводы были введены в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, уже случались. В частности, речь идет о немецких проектах NEL и EGL 401.

Авторы заявляют, что в таком случае придется выплатить штраф, однако, согласно подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), его сумма составляет не более одного миллиона евро.

Штраф за ввод в эксплуатацию газопровода в Германии назвали приемлемым, учитывая что стоимость всего проекта "Северный поток-2" составляет около 10 млн евро.

Авторы статьи считают, что такой сценарий может показаться оператору "привлекательным" с учетом высоких цен на газ. А Газпром благодаря этому сможет сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.

На прошлой неделе Федеральное сетевое агентство Германии приостановило необходимую процедуру сертификации газопровода до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национальной участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Ранее США заявили, что собираются ввести дополнительные санкции через магистральный газопровод "Северный поток-2", который проходит из России в Германию.

В понедельник, 22 ноября, Госдепартамент объявил в Вашингтоне, что санкции будут введены в отношении структуры Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано конфискованной собственностью.