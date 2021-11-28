В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что новый штамм коронавируса Omicron может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе центра.

Поэтому эксперты ECDC рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения новым штаммом, расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19.

Странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей. Затем привить взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере спустя шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета. Это потенциально может снизить передачу вируса в популяции и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 26 ноября дала название новому штамму коронавируса, обнаруженному в Южной Африке, Omicron. По предварительным данным, этот вариант может быть более опасным, чем предыдущие.