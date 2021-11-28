Среди опрошенных группой "Рейтинг" украинцев 66% употребляют алкогольные напитки, а 32% утверждают, что не употребляют их вовсе. Среди респондентов 1% признались, что пьют алкоголь ежедневно. Как пишут Украинские новости, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на сайте "Рейтинга".

Так, 33% опрошенных употребляют алкоголь реже, чем один раз в месяц, 26% – несколько раз в месяц, 7% – несколько раз в неделю. 1% затруднились ответить на вопрос касательно частоты употребления алкоголя.

Чаще алкоголь употребляют мужчины, молодежь и люди среднего возраста и более обеспеченные.

Согласно результатам опроса, мужчины в любом возрасте чаще употребляют алкоголь, чем женщины. Также чаще употребляет алкоголь молодежь, независимо от типа населенного пункта. В городах молодежь и люди среднего возраста употребляют алкоголь в одинаковой степени.

Среди алкогольных напитков, которые опрошенные употребляют чаще всего, лидером стало вино – его выбрали 36% опрошенных, на втором месте пиво – 29% и на третьем оказалась водка с 20%.

Основным поводом употребления алкоголя оказались праздники и события – его выбрали 67% опрошенных. 30% употребляют алкоголь для хорошего времяпровождения с близкими, а 24% – для расслабления и поднятия настроения.

Среди других поводов: чтобы насладиться вкусом – 9%, хорошо подходит к блюдам – 8%, полезно для здоровья – 7%, помогает заснуть – 4%.

Также 54% опрошенных согласились с утверждением, что существуют безопасные дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья. 45% придерживаются противоположной точки зрения. Менее вредными алкогольными напитками каждый третий опрошенный назвал вино, каждый пятый – домашние вина. Лишь 10% считают, что менее вредным алкоголем является водка, 8% – пиво, 6-7% – называли коньяк и самогон.

Участники исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing —телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Опрос был проведен 25-27 апреля 2021.