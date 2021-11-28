Переболевшие коронавирусной инфекцией зачастую не изменяют ежедневный рацион и наносят вред ослабленному организму. Врачи рассказали, от каких продуктов следует отказаться после COVID-19, пишет Судебно-юридическая газета.

По их словам, коронавирус сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Из-за того, что люди возвращают в рацион жирную, острую пищу, начинают употреблять фастфуд, может ухудшиться состояние пациента. После болезни нужно вводить привычные для человека жирные продукты очень медленно.

Также в первые две недели после выздоровления не следует употреблять продукты, вызывающие вздутие, — квашенную капусту, алкоголь, молоко с лактозой, а также глютеновые товары. Также нужно исключить из рациона еду, которая прошла обработку и не несет пользу для организму, — шоколад, хлебобулочные изделия, ветчину, котлеты.

Кроме того, нужно обратить внимание на то, что нужно ограничьте прием сахара. Ведь он тоже приводит к вздутию желудка, нарушению микробиоты кишечника, а также к нарушению работы эндокринной системы.